Истребители Британии второй день подряд сопроводили стратегические бомбардировщики ВКС РФ

ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/. Британские истребители Typhoon были подняты в воздух в четверг с шотландской авиабазы Лоссимут для отслеживания двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ВВС Соединенного Королевства.

"Находившиеся в состоянии повышенной готовности истребители Typhoon, которые дислоцированы на авиабазе Лоссимут, при поддержке самолета-заправщика Voyager с авиабазы Брайз-Нортон (английское графство Оксфордшир - прим. ТАСС) были сегодня подняты в воздух навстречу летательным аппаратам, которые приблизились к зоне интересов Соединенного Королевства. Впоследствии мы перехватили и сопроводили два российских самолета Ту-95 (Bear по классификации НАТО - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении. Отмечается, что российские самолеты ни в какой момент не входили в воздушное пространство Великобритании.

Посольство России в Великобритании неоднократно обращало внимание на то, что многочисленные вылеты истребителей британских ВВС навстречу российским самолетам являются неоправданным расходованием материальных и человеческих ресурсов, создающим дополнительные риски для гражданской авиации.