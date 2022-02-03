AFP: советнику Макрона предъявили обвинения в экономических преступлениях

ПАРИЖ, 3 февраля. /ТАСС/. Обвинения в целом ряде экономических преступлений предъявлены в четверг депутату правящей во Франции партии "Республика на марше" Тьерри Солеру, который также является политическим советником президента страны Эмманюэля Макрона. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на прокуратуру города Нантер.

По данным AFP, нынешнее расследование в отношении советника Макрона было поручено судебным следователям в 2019 году. Политика обвиняют в налоговом мошенничестве и "незаконном присвоении государственных средств" для оплаты штрафов и бытовых расходов с 2012 по 2017 год. Кроме того, ему предъявлены обвинения в "пассивной торговле влиянием" с целью "получения контрактов" для компаний, занимающихся недвижимостью, с 2007 по 2017 год и для консалтинговой фирмы с 2011 по 2012 год, а также в невыполнении обязательств по отчетности перед Высшим органом по обеспечению прозрачности общественной жизни.

Следователей также заинтересовало трудоустройство тещи Солера в качестве сотрудника Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции с 2016 по 2017 год. Отдельно рассматривается вопрос трудоустройства его супруги в качестве парламентского помощника с 2012 по 2017 год, однако по данному эпизоду политик пока проходит в качестве свидетеля.

По данным агентства, первая жалоба на возможное налоговое мошенничество поступила в прокуратуру от Министерства экономики и финансов Франции в 2016 году, когда Солер выполнял функции пресс-секретаря Франсуа Фийона, баллотировавшегося на должность президента страны на выборах 2017 года.

50-летнего политика дважды вызывали на допрос в конце января. В 2018 году он был лишен депутатской неприкосновенности.

В Елисейском дворце пока не прокомментировали данную информацию.