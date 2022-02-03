CNN: США координировались с Россией по ликвидации главаря ИГ в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. США уведомили Россию о проведении операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

По информации CNN, США в рамках механизма деконфликтинга сообщили России, что будут проводить операцию в определенном районе на северо-западе Сирии и предложили воздержаться от присутствия в данном районе.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что не располагает информацией, координировали ли США свои действия с Россией.

Президент США Джо Байден в четверг заявил, что Вооруженные силы США провели операцию на северо-западе Сирии, в результате которой уничтожили главаря ИГ Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши.