МИД Армении: Баку отверг предложение Еревана по повышению безопасности на границе

ЕРЕВАН, 3 февраля. /ТАСС/. Азербайджанская сторона отвергла предложение Армении о достижении договоренностей по повышению уровня безопасности до формирования комиссии по демаркации и делимитации. Об этом в четверг вечером сообщил агентству Арменпресс пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, комментируя заявление министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова о том, что Ереван ставит условия по демаркации границ.

"Из подписанного лидерами трех стран заявления следует, что деятельности комиссии по делимитации и демаркации должно предшествовать достижение договоренностей о шагах по повышению уровня безопасности на границе. Армения, будучи действительно заинтересованной в полной реализации договоренностей, сформулировала свои идеи по их реализации. Азербайджанская сторона не дала никакого содержательного ответа, но отвергла их", - отметил он.