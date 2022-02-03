{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Премьеры Словакии и Украины провели телефонные переговоры

Стороны обсудили вопросы, связанные с реверсом газа и международной обстановкой

ПРАГА, 3 февраля. /ТАСС/. Премьер-министры Словакии Эдуард Хегер и Украины Денис Шмыгаль провели в четверг телефонные переговоры. Со ссылкой на главу словацкого правительства об этом сообщило Словацкое телевидение.

"Сегодня я говорил по телефону с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем, которому выразил свою солидарность и полную поддержку в это тяжелое время, когда Украина противостоит возможной угрозе для своей демократии и независимости", - привело ТВ слова Хегера.

Речь шла также о реверсе газа из Словакии на Украину. Республика, согласно Хегеру, направит зимой украинскому соседу значительно больший объем газа, чем в другие времена года.

На пятницу запланированы телефонные переговоры президента Словакии Зузаны Чапутовой с ее украинским коллегой Владимиром Зеленским. Они планируют обсудить ситуацию на российско-украинской границе и возможность оказания Братиславой помощи киевским властям.

Теги
УкраинаСловакия
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
МИД Армении: Баку отверг предложение Еревана по повышению безопасности на границе
Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян заявил, что "сложно представить демаркационную работу на границе, где каждый день происходят нарушения режима прекращения огня"
Читать полностью