Аваков заявил, что Украине нужны досрочные выборы президента и Рады после деэскалации

КИЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что в стране следует провести досрочные парламентские и президентские выборы после деэскалации ситуации.

"Я думаю, что военный кризис этот, эскалация завершится в ближайшее время, мне бы очень хотелось этого <...> Но к этому времени никуда не денутся проблемы Украины", - сказал он в четверг в эфире телеканала "Украина-24".

"Ситуация в экономике тяжелейшая, ситуация в энергетике сложная. Ситуация с настроениями людей нехорошая", - констатировал Аваков. "Стране грозит политический процесс, который должен закончиться, на мой взгляд, не "майданом" и революцией, а досрочными выборами, это было бы правильно и цивилизованно", - сказал он. При этом экс-министр уточнил, что он сторонник разрешения кризиса с помощью досрочных выборов, поскольку, по его мнению, "это хорошо и для президента Украины Владимира Зеленского тоже, потому что ему нужно отдавать себе отчет: если он собирается до конца своего срока оставаться на посту и что-то для страны сделать, он должен разделить ответственность за страну с реальной оппозицией и дальше с ними вместе созидать хоть как-то".

Экс-министр подчеркнул, что сейчас не время для любых политических изменений в стране из-за возможной "военной угрозы со стороны Российской Федерации". В этот момент, полагает Аваков, вся оппозиция "должна консолидировать свои усилия", чтобы "поддержать власть, как бы это странно ни звучало". "В это время, особенно когда западный мир сплотился и пытается нам помочь, при всех антипатиях, которые существуют между оппозицией и властью, нельзя быть в оппозиции к безопасности государства. Именно поэтому я думаю, что о досрочных выборах надо говорить все-таки позже", - добавил экс-глава МВД.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.