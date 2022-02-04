Президент Бразилии анонсировал масштабные перестановки в правительстве страны

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 февраля. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару проведет масштабные перестановки в правительстве страны в конце марта текущего года в связи с предстоящими в октябре всеобщими выборами. Об этом политик сообщил в четверг в ходе общения с прессой.

"На данный момент мы готовимся к тому, что одиннадцать министров поборются за выборные должности. <...> 31 марта станет важной датой. 11 министров уйдут - [другие] 11 придут", - сказал глава государства, не уточнив, о каких именно членах его правительства идет речь.

Согласно местному законодательству, кандидаты на выборные должности не могут занимать посты в органах исполнительной власти в течение предшествующих выборам шести месяцев. Такое правило не распространяется на президента, губернаторов штатов и мэров городов, собирающихся повторно избираться на уже занимаемый пост.

Очередные всеобщие выборы, на которых гражданам южноамериканской республики предстоит, помимо президента, выбрать также депутатов и треть сенаторов федерального парламента, а также губернаторов штатов, намечены на 2 октября 2022 года, второй тур (при необходимости) состоится 30 октября.