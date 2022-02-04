Земан считает необходимым проявлять сдержанность к ситуации на границе РФ и Украины

ПРАГА, 4 февраля. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан считает, что политикам необходимо проявлять сдержанность по отношению к ситуации, сложившейся на российско-украинской границе. Об этом заявил журналистам премьер-министр Чехии Петр Фиала после встречи в четверг вечером с главой государства.

"Мы говорили о напряженности на украинско-российской границе. Господин президент считает, что необходимо сохранять сдержанность, что это пока, скорее, конфликт словесный, происходящий в риторической плоскости. Он верит в мирное разрешение ситуации", - сказал Фиала.

Премьер подчеркнул, что правительство республики и глава государства едины в том, что ситуацию вокруг Украины необходимо урегулировать дипломатическим путем. При этом чешский кабинет министров несколько дней назад одобрил дарение Вооруженным силам Украины свыше 4 тыс. артиллерийских снарядов калибра 152 мм. Они используются для ведения огня из гаубиц.