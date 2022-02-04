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Госдеп полагает, что напряженность в отношениях с Россией не повредила связям США с Индией

Отношения США с Индией строятся на наличии собственного содержания, отметил руководитель пресс-службы ведомства Нед Прайс

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Американские власти считают, что напряженность в отношениях между Вашингтоном и Москвой не сказалась негативным образом на связях США и Индии. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Нет, наши отношения с Индией строятся на наличии собственного содержания", - ответил он на соответствующий вопрос. "Я знаю, что мы поддерживаем контакты буквально с десятками стран, в том числе с нашими индийскими партнерами, в связи с нашими опасениями относительно наращивания сил Россией и ее ничем не спровоцированной потенциальной агрессией против Украины", - добавил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Говоря о решении представителей Индии воздержаться от голосования на состоявшемся ранее на этой неделе инициированном США заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по Украине, Прайс заявил: "Я предоставлю нашим индийским партнерам самим говорить об их позиции в СБ ООН по данному вопросу". Указанное заседание состоялось, несмотря на возражения России и Китая. За его проведение проголосовали 10 стран (США, Великобритания, Франция, ОАЭ, Гана, Албания, Норвегия, Бразилия, Мексика и Ирландия), воздержались Габон, Кения и Индия, выступили против Россия и Китай. Представители РФ и КНР подчеркивали, что обсуждение беспочвенных обвинений ведет только к росту напряженности.

По версии руководителя пресс-службы Госдепартамента, "российская агрессия против Украины привела бы к последствиям в сфере безопасности, выходящим далеко за рамки региона". "Будь то Индия, Китай, [другие] страны мира, последствия стали бы масштабными. Я думаю, что есть широкое понимание этого", - полагает Прайс.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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