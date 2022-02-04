Кулеба: позиция Киева к встрече советников лидеров "нормандского формата" не изменилась

КИЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что позиция Киева перед встречей политических советников лидеров "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине остается неизменной и Украина не будет вести переговоры с лидерами республик Донбасса.

"В Берлин, где состоится очередная встреча политических советников лидеров "нормандского формата", мы поедем с неизменной позицией: безопасность, потом политическая часть. И никаких прямых переговоров с ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей)", - сказал Кулеба в четверг в эфире телеканала "1+1". В целом глава МИД заявил о неплохих шансах на деэскалацию вокруг Украины. "Шансы найти дипломатические решения для деэскалации неплохие. Мы над этим работаем", - отметил он.

При этом Кулеба заявил, что Киев готов к любым форматам переговоров по урегулированию в Донбассе. "Что касается форматов, скажу просто и откровенно: нас устроит любой формат, который поможет нам прекратить войну, деоккупировать территории, возобновить полностью суверенитет", - сказал он. Министр подчеркнул также, что минские соглашения не могут быть выполнены на условиях РФ. "Нам никто не навязывает и не будет навязывать выполнение минских соглашений на российских условиях", - добавил глава украинского МИД.

Встреча политсоветников лидеров нормандского формата планируется на следующей неделе, подтвердил в среду на брифинге Кулеба, добавив, что "все может еще 30 раз поменяться". Предыдущие переговоры политических советников лидеров стран нормандской "четверки" прошли 26 января в Париже. Первая более чем за год очная встреча представителей всех четырех стран, проходившая в Елисейском дворце, продлилась восемь с половиной часов. Стороны договорились через две недели продолжить дискуссии в Берлине

В Москве неоднократно подчеркивали, что конфликт на востоке Украины является внутриукраинским, а Россия выступает наряду с ОБСЕ, Парижем и Берлином лишь посредником в его урегулировании в рамках Минских соглашений. Однако Киев настойчиво называет Россию стороной конфликта в Донбассе, подобные высказывания делает и ряд западных политиков.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что не исключает прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. При этом Путин отмечал, что если речь идет об обсуждении проблем вокруг Донбасса, то руководство Украины в первую очередь должно встречаться с руководителями Луганской и Донецкой народных республик. Именно с этого, по мнению Путина, нужно начинать урегулирование в Донбассе, а потом уже обсуждать эти вопросы с любой третьей страной, включая Россию. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Зеленского готовы принять в России для обсуждения нормализации двусторонних отношений, но если украинский лидер намерен рассматривать вопросы Донбасса, то следует обратиться в контактную группу по соответствующей теме.