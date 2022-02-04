Португалия готовит ответ на послание РФ по поводу обязательств по безопасности

МАДРИД, 4 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Португалии проанализирует и даст ответ на послание России по поводу обязательств по безопасности. Об этом сообщила в четверг газета "Диариу де нотисиаш".

Как отметил источник в МИД республики, власти получили письмо, которое в настоящий момент "анализируется и, конечно, заслуживает ответа".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопросы программы "Воскресное время" на Первом канале, которая транслировалась 30 января, заявил, что РФ направляет запрос НАТО и ОБСЕ с требованием разъяснить, намерены ли они выполнять ключевые обязательства по безопасности и "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других".