Ле Пен заявила, что президентские выборы 2022 года могут стать для нее последними

ПАРИЖ, 4 февраля. /ТАСС/. Выборы президента Франции, которые пройдут в апреле 2022 года, могут стать последними в карьере кандидата от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Об этом политик заявила в интервью газете "Фигаро", опубликованном в номере за пятницу.

"Я не хочу шесть раз баллотироваться на президентских выборах. Я хочу победить на этих", - сказала Ле Пен. В то же время она добавила, что, независимо от результатов голосования, останется в политике.

Ле Пен призналась, что "устала от шума и ярости" и сейчас выступает за "эффективность и спокойствие". Она заверила, что стремится уйти от постоянных споров, шокирующих заявлений, поскольку "ситуация в стране стала более опасной, чем когда-либо" и, по ее мнению, французы по ходу кампании пресытятся действиями, которые "больше похожи на зрелище, чем на реальный политический проект". Она заверила, что проработала экономическую часть своей президентской программы и намерена активно бороться с иммиграцией и распространением в стране радикального исламизма.

Лидер "Национального объединения" пообещала увеличить вдвое пособия для неполных семей (с 116 до 230 евро в месяц), а также заявила о намерении проводить политику стимулирования рождаемости. По ее словам, Франция в этом плане может перенять опыт Венгрии, введя беспроцентные государственные займы для молодых семей на сумму до 100 тыс. евро сроком на 15 лет. "Семейные пособия должны способствовать появлению французских детей и должны быть зарезервированы для французских семей", - сказала она.

Марин Ле Пен дважды баллотировалась на пост президента Франции, впервые выдвинувшись от партии "Национальный фронт" (сейчас - "Национальное объединение") вместо своего отца Жан-Мари Ле Пена в 2012 году. Тогда она заняла третье место в первом туре, в то время как во второй тур вышли действующий на тот момент президент страны Николя Саркози и кандидат от Социалистической партии Франсуа Олланд, который в итоге одержал победу. В 2017 году она заняла второе место в первом туре, однако во втором уступила бывшему министру экономики страны Эмманюэлю Макрону.