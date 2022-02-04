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Визит президента Бразилии в Россию намечен на 14 февраля

Поездка Болсонару продлится до 17 февраля
Президент Бразилии Жаир Болсонару AP Photo/Eraldo Peres
Описание
Президент Бразилии Жаир Болсонару
© AP Photo/Eraldo Peres

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 февраля. /ТАСС/. Визит президента Бразилии Жаира Болсонару в Россию запланирован на 14-17 февраля. Об этом сообщил в четверг МИД южноамериканской республики.

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"Визит президента Жаира Болсонару в Москву запланирован на 14-17 февраля", - говорится в сообщении на сайте дипломатического ведомства.

В начале декабря прошлого года Болсонару анонсировал визит в российскую столицу по приглашению президента Владимира Путина. Тогда бразильский лидер отметил, что эта поездка представляет интерес для обоих государств, и подчеркнул намерение углублять отношения с Россией. Позже Болсонару в очередной раз подтвердил намерение посетить Москву, несмотря на сообщения о давлении со стороны США, пытающихся помешать этому.

Теги
БразилияРоссияБолсонару, Жаир
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