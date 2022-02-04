В МИД Японии заявили, что регулярно призывали РФ к деэскалации ситуации вокруг Украины

ТОКИО, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Японии регулярно доносят до российской стороны озабоченность ситуацией вокруг Украины и на различных уровнях призывают РФ предпринять действия, направленные на снятие градуса напряженности вокруг украинской тематики. Об этом в пятницу на регулярной пресс-конференции заявил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси.

"Мы регулярно на различных уровнях призываем Россию к действиям, направленным на снижение градуса напряженности", - отметил он, добавив, что затрагивал эту тему и в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым в ноябре прошлого года. Хаяси в очередной раз подчеркнул, что японская сторона продолжит тесное сотрудничество по ситуации вокруг Украины со всеми заинтересованными странами, в первую очередь с США. В то же время глава МИД Японии вновь ушел от ответа на вопрос, какие именно "жесткие меры" страна намерена принять в случае вторжения РФ на Украину, назвав неуместным их озвучивание.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден на прошедших 21 января в онлайн-формате переговорах приняли решение продолжить тесное сотрудничество по ситуации вокруг Украины. Как рассказал журналистам глава японского правительства, стороны "подтвердили необходимость продолжить тесное сотрудничество, направленное на предотвращение вторжения России на Украину". Кисида также подчеркнул, что лидеры двух государств подтвердили, что США вместе с партнерами и союзниками продолжат тесное сотрудничество по вопросу "жесткого ответа на любую агрессию" в сторону Украины.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.