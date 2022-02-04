В Японии заявили, что ликвидация главаря ИГ является шагом к стабилизации Ближнего Востока

ТОКИО, 4 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно в пятницу заявил на пресс-конференции в Токио о том, что уничтожение главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши, также известного как Абу Абдалла Кардаш, является важным шагом к стабилизации Ближнего Востока.

"Произошедшее стало важным шагом для установления стабильности и мира на Ближнем Востоке. Мы оцениваем это как один из успешных результатов борьбы с международным экстремизмом", - сказал Мацуно.

3 февраля пресс-служба Белого дома распространила письменное заявление президента США Джо Байдена, где говорится о том, что американские ВС провели успешную контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии, в результате которой был уничтожен главарь ИГ аль-Курейши. По данным спецслужб США, боевик возглавил группировку после ликвидации на сирийской территории в октябре 2019 года лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Аль-Курейши скрывался под разными именами и был известен, в частности, как Хаджи Абдалла, Абу Абдалла Кардаш и Амир Мухаммед Саид.

Согласно источникам агентства Associated Press, при проведении в ночь на четверг операции на сирийской территории, недалеко от границы с Турцией, были убиты не менее 13 человек. Среди них шесть детей и четыре женщины.

В свою очередь администрация США на брифинге в четверг признала, что в ходе ликвидации аль-Курейши погибли дети. Вашингтон считает, что ответственность за это несут боевики. По словам представителя американской администрации, во время операции прогремел мощный взрыв, при котором погиб главарь ИГ и еще несколько человек, включая его жену и детей. Власти США пока не знают, о каком именно числе погибших идет речь.