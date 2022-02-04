СМИ: военное соглашение с США поступит на утверждение в парламент Словакии

ПРАГА, 4 февраля. /ТАСС/. Соглашение о военном сотрудничестве Словакии с США, подписанное несколько часов назад в Вашингтоне, вскоре поступит на утверждение в Национальный совет (парламент) Словакии. Об этом сообщило в пятницу Словацкое телевидение.

Документ, согласно прогнозам, будет утвержден парламентом, где правительственная коалиция располагает поддержкой большинства из 150 депутатов. Тем не менее, кроме оппозиции, против него намерены голосовать минимально пять парламентариев-представителей партий, входящих в состав кабмина, члены которого 12 января единогласно одобрили планы расширения военного сотрудничества с США.

Как ТАСС проинформировал источник, близкий руководству парламента, обсуждение и голосование по вопросу утверждения соглашения предполагается провести не ранее 15 марта. На этот день запланировано первое весенние заседание высшего законодательного органа.

Между тем военное соглашение с США, как свидетельствуют опросы населения, вызывает протест большинства словаков. Против него высказываются 54% из них, а 56% настаивают на общенародном референдуме о необходимости для страны столь спорного договора. Ему говорят "однозначное да" лишь 15% жителей республики с населением около 5,5 млн граждан.

Американские ВС, согласно положениям соглашения, смогут использовать авиабазы Малацки-Кухиня (запад республики) и Слиач (центральная часть страны), а также другие военные объекты в Словакии. Армия республики получит в обмен финансирование из США. Речь пока идет о $100 млн.

План жестко критикуют многие политики и общественность Словакии. Лидер социал-демократов, бывший премьер-министр государства Роберт Фицо убежден, что единственной целью соглашения является приближение ВС США к границе России. Между тем глава МИД Словакии Иван Корчок заверял 12 января, что американцы без согласия Братиславы не смогут создавать свои военные объекты и перебрасывать военнослужащих в республику.