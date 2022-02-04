В ЛНР заявили, что западные журналисты прибыли в Донбасс для съемки постановочных сюжетов

ЛУГАНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Представители средств массовой информации Великобритании, США и Эстонии находятся в Донбассе для подготовки постановочных сюжетов, якобы демонстрирующий "агрессию" со стороны России, Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Управления народной милиции (УНМ) Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко со ссылкой на разведданные.

"Нашей разведкой отмечается нахождение представителей СМИ из Эстонии, США и Великобритании в тыловых районах 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБР) [Вооруженных сил Украины]", - сообщил представитель Народной милиции ЛНР. "Командир 95-й ОДШБР [Вячеслав] Вессер получил указания лично от командующего десантно-штурмовыми войсками [ВСУ Максима] Миргородского обеспечить безопасность и работу съемочных групп, которые должны продемонстрировать западному сообществу "агрессию" со стороны России и народных республик", - добавил Филипоненко.

Он добавил, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует не все данные о стягивании украинскими силовиками тяжелой техники к линии соприкосновения в Донбассе.

"По данным нашей разведки, в районе населенного пункта Путилино, на удалении менее 9 км от линии боевого соприкосновения, выявлено нахождение двух единиц танков Т-72 <...> Нам стало известно, что эти украинские танки были зафиксированы наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ еще 24 января, однако не были отражены в ежедневном отчете миссии", - заявил Филипоненко.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР призвал руководство миссии ОБСЕ провести внутреннюю проверку. "Мы не исключаем, что некоторые сотрудники миссии осознанно идут на должностное преступление, не включая подобную информацию в отчеты. Такие действия играют на руку командованию украинской армии", - добавил он.