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Пресс-секретарь Зеленского подтвердил визит Макрона на Украину 8 февраля

Agence France-Presse ранее сообщило, что президент Франции намерен 7 февраля посетить с визитом Россию, а затем отправиться в Киев

КИЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон прибудет в Киев с визитом 8 февраля. Эту информацию в пятницу подтвердил пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

"Да, Макрон планирует визит на Украину", - сообщил он агентству Укринформ, уточнив, что французского президента в Киеве ожидают 8 февраля.

Ранее в пятницу Agence France-Presse сообщило со ссылкой на Елисейский дворец, что Макрон намерен отправиться в Киев в следующий вторник. По данным агентства, 7 февраля французский лидер посетит с визитом Россию.

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УкраинаФранцияМакрон, Эмманюэль
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