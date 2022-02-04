В Гостелерадиокомпании ЛНР назвали блокировку аккаунтов в YouTube циничной провокацией

ЛУГАНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Блокировка без предупреждения информационных аккаунтов республик Донбасса видеохостингом YouTube является циничной провокацией и попыткой "зачистить информационное пространство" перед готовящейся агрессией Киева. Об этом говорится в заявлении журналистов Гостелерадиокомпании Луганской народной республики (ГТРК ЛНР), страница которой в пятницу также оказалась недоступна.

"На фоне вала поддерживаемых Украиной, США, Великобританией и их сателлитами информационных сообщений о якобы готовящейся "агрессии" России в отношении Украины, сегодня в полночь киевскими и западными спецслужбами в отношении СМИ Донбасса была осуществлена грубая и циничная провокация. Без предупреждения были заблокированы YouTube-аккаунты ГТРК ЛНР, Луганского Информационного Центра, Народной милиции ЛНР, Народной милиции ДНР, Министерства информации ДНР", - говорится в заявлении, размещенном на сайте ГТРК.

"Считаем данную провокацию попыткой украинских, британских и американских спецслужб заглушить голос Донбасса перед атакой на него вооруженных западными правительствами и подготовленных западными инструкторами бригад ВСУ, Нацгвардии и групп иностранных наемников. Как и в 2014 году, Украина и стоящие за ней США и Великобритания готовят собственную атаку на Донбасс и предварительно зачищают информационное пространство для того, чтобы скрыть от мировой общественности готовящиеся преступления", - подчеркивается в заявлении.

Журналисты отметили, что информация хостинга о якобы имевших место нарушениях правил сообщества, которая появляется при попытке зайти на указанные страницы, неверна. Они обратили внимание, что не указано, какие именно правила нарушены, а также что одномоментно были заблокированы каналы разной тематической направленности: телерадиокомпании, информационного агентства, государственного органа власти, оборонных ведомств. "Всех их объединяет только одно - это информационные каналы республик Донбасса, восьмой год борющегося за свою независимость. Одновременно с этим были заблокированы аккаунты ряда оппозиционных официальному Киеву украинских YouTube-каналов", - говорится в заявлении.

"Обращаемся к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру с призывом незамедлительно и публично отреагировать на эту возмутительную ситуацию", - добавили в ГТРК ЛНР.

В ночь на пятницу стали недоступны YouTube-аккаунты агентства Луганскинформцентр (ЛИЦ), пресс-службы управления Народной милиции и Гостелерадиокомпании ЛНР, а также Министерства информации и Управления Народной милиции Донецкой народной республики. При попытке открыть их страницы появляется сообщение хостинга о блокировке в связи с "нарушением правил сообщества". Главный редактор агентства ЛИЦ Сергей Мешковой сообщил, что YouTube без объяснения заблокировал канал агентства.