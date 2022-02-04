Больные ковидом белорусы смогут дома и в стационарах проголосовать на референдуме

МИНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Центризбирком и Минздрав Белоруссии определили алгоритм, в соответствии с которым граждане, болеющие COVID-19 и находящиеся на самоизоляции, смогут проголосовать дома и в учреждениях здравоохранения на референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию страны. Об этом сообщил в пятницу ЦИК республики в своем Telegram-канале.

"Указанным гражданам необходимо обращаться в участковые комиссии по месту регистрации и сообщать о своем желании голосовать по месту нахождения. Члены комиссии, прибывая к гражданину, будут в защитной одежде и средствах защиты органов дыхания, зрения и рук. По возможности процедура голосования будет осуществляться без входа в жилое помещение", - отмечается в сообщении.

По информации ЦИК, голосование граждан, находящихся на госпитализации, будет организовано непосредственно в отделении путем обхода пациентов членами участковой комиссии "с соблюдением санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение внутрибольничного распространения COVID-19".

Ранее в ЦИК проинформировали, что в санаториях, профилакториях, больницах и других лечебно-профилактических учреждениях образовано 217 участков для голосования.

В соответствии с указом президента Белоруссии, конституционный референдум пройдет 27 февраля. Досрочно проголосовать можно будет с 22 по 26 февраля.