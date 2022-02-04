Глава Минюста ФРГ сообщил о планах проверить местонахождение активов Telegram

БЕРЛИН, 4 февраля. /ТАСС/. Министр юстиции Германии Марко Бушман сообщил о намерении проверки местонахождения активов мессенджера Telegram на случай применения юридических мер в отношении платформы, в частности, наложения штрафа. Об этом он заявил в опубликованном в пятницу интервью газетам Rheinische Post и General Anzeiger.

"Правовая ситуация однозначна", - отметил Бушман. "Например, мы проверим, есть ли у Telegram активы, которые мы можем взыскать в случае окончательного наложения штрафа, и где они находятся", - добавил он.

Вместе с тем глава Минюста напомнил, что мессенджер обязан соблюдать германское законодательство. "Это включает в себя, среди прочего, назначение уполномоченного представителя для контакта с германскими властями", - подчеркнул Бушман. Это, по его словам, позволит бороться с нежелательным контентом, публикуемым в Telegram. Мессенджер, по утверждениям министра, не выполняет данное требование.

Ранее глава МВД ФРГ Нэнси Фезер сообщила, что власти Германии провели первый "конструктивный разговор" с руководством Telegram относительно деятельности мессенджера в ФРГ и договорились продолжить и активизировать сотрудничество. Этот шаг, по ее мнению, является большим успехом, на который следует опираться.

В понедельник представитель Министерства юстиции ФРГ на брифинге в Берлине сообщил, что власти Германии ведут два расследования в отношении Telegram, в том числе в связи с отсутствием уполномоченного по делам мессенджера в стране. Он добавил, что было направлено два соответствующих письма в ОАЭ, где находится штаб-квартира компании.

Ранее Фезер не исключила возможность блокировки мессенджера в Германии, но лишь в том случае, если никакие правовые меры не подействуют. Она высказалась за единый европейский подход к регулированию деятельности мессенджеров, поскольку "в одиночку Германия не справится". Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ создало специальную рабочую группу для усовершенствования проведения расследования преступлений с использованием мессенджера.

С точки зрения Берлина, проблема заключается в том, что у Telegram нет представительства или официального контактного лица на территории Германии. Это осложняет борьбу с противоправным контентом: власти шлют запросы на удаление незаконных материалов в Дубай, где расположена штаб-квартира компании, что крайне затягивает процесс. Германские власти обеспокоены тем, что через мессенджеры координируют свои действия противники ограничений, вводимых из-за распространения коронавируса. Эксперты полагают, что такие лица становятся все более радикальными, поступали даже сообщения о публичных угрозах политикам. В связи с этим наблюдатели считают нужным оперативное удаление такого контента, в том числе с телеграм-каналов.