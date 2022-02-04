Переговоры президентов Франции и России проходят в рамках урегулирования на Украине

БРЮССЕЛЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Переговоры между лидерами России и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном проходят в рамках урегулирования ситуации вокруг Украины. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

"Все эти контакты проходят в контексте усилий Евросоюза по взаимодействию с Россией и другими партнерами с целью добиться деэскалации со стороны России в нынешней ситуации вокруг Украины. Все эти действия скоординированы. Президент Макрон доводит до российской стороны общеевропейскую позицию, которая согласована также с партнерами", - сказал он.

Ранее в четверг пресс-служба Кремля сообщила о разговоре Эмманюэля Макрона и президента РФ Владимира Путина. Они обсудили вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины и с переговорами Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности. В администрации российского лидера заявили, что Путин указал Макрону на провокационные заявления и действия украинских властей, противоречащих минским соглашениям. Разговор состоялся по инициативе французской стороны, при этом лидеры двух стран условились также о дальнейших контактах. Путин до этого разговаривал с Макроном по телефону 28 и 31 января.

Как сообщил позже журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон проведут в Москве переговоры 7 февраля.