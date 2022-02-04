Шольц и Байден обсудят на встрече в США Украину, климат и борьбу с пандемией

БЕРЛИН, 4 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне 7 февраля обсудят вопросы двусторонних отношений, ситуацию вокруг Украины, а также затронут темы европейской безопасности, борьбу с пандемией и изменением климата. Об этом в пятницу сообщил журналистам представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер.

"Встреча будет посвящена двусторонним и экономическим отношениям, украинскому конфликту, европейской безопасности, глобальной борьбе с пандемией коронавирусной инфекции и климатической политике", - отметил Бюхнер. После переговоров, по его словам, запланирована совместная пресс-конференция.

В распространенном ранее заявлении Белого дома говорилось, что в ходе встречи "лидеры обсудят общую приверженность дипломатии и совместные усилия по сдерживанию дальнейшей российской агрессии в отношении Украины". Как отмечалось в сообщении, стороны также затронут борьбу с пандемией, вопросы изменения климата, содействие экономическому развитию и укрепление международной безопасности на основе демократических ценностей.