Власти Мали ужесточили процесс выдачи въездных виз иностранцам, включая дипломатов

ПРЕТОРИЯ, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Мали дали указание всем посольствам и консульским отделам ужесточить процедуры и контроль за выдачей въездных виз в страну иностранцам, включая дипломатов. Об этом сообщил в пятницу новостной портал aBamako со ссылкой на соответствующее распоряжение Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Мали.

"Учитывая создавшуюся ситуацию, необходимо удвоить бдительность и строгость при выдаче любого типа въездных виз в Мали", - говорится в документе МИД, который цитирует портал. В нем подчеркивается, что в тех случаях, когда в посольствах и консульствах возникают вопросы в отношении лиц, запрашивающих визу в Мали, необходимо до ее выдачи получить консультацию в министерстве.

В последние недели существенно обострились отношения Мали с рядом европейских стран, в первую очередь с Францией. Так, 31 января французскому послу было предложено покинуть африканское государство. По данным газеты Journal du Mali, напряженность в отношениях двух стран возникла после критики Парижа в адрес военных властей Мали, которые отказались проводить президентские выборы в текущем месяце.

В январе власти Мали также не дали разрешение на пролет в своем воздушном пространстве военно-транспортного самолета ВВС Германии и обязали прибывший в страну контингент спецназа Дании, который планировалось задействовать в антитеррористической операции, покинуть республику.