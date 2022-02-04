В Лондоне заявили о "высокой степени уверенности", что РФ ищет повод напасть на Украину

ЛОНДОН, 4 февраля. /ТАСС/. У руководства Великобритании "есть высокая степень уверенности" в том, что Россия якобы стремится создать предлог для вторжения на Украину. Об этом заявил сегодня журналистам представитель канцелярии премьер-министра страны Бориса Джонсона.

"Я не могу комментировать конкретные разведданные, однако у нас есть высокая степень уверенности в том, что Россия планирует создать предлог, обвинив Украину в нападении, чтобы оправдать российское вторжение на Украину", - сказал представитель Даунинг-стрит, слова которого приводит агентство Reuters.