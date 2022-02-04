Басурин заявил, что блокировка веб-ресурсов ДНР и ЛНР нарушает нормы ООН

ДОНЕЦК, 4 февраля. /ТАСС/. Блокировка интернет-ресурсов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) нарушает нормы и принципы ООН в области права на свободу информации. Об этом говорится в заявлении замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, распространенном в пятницу.

"Блокирование информационных ресурсов Донецкой и Луганской народных республик является нарушением основополагающих норм и принципов Организации Объединенных Наций, касающихся права на свободу информации", - сказал он.

В Донецке считают, что блокировка интернет-ресурсов "является частью информационной кампании Crushing sword - "Сокрушительный меч", развязанной украинскими и западными спецслужбами против ДНР и ЛНР. "Целью является информационная блокада независимых республик и лишение нас возможности оперативно доводить до мировой общественности сведения о подготовке киевского режима к агрессии на Донбассе", - указал Басурин.

По его словам, половина аудитории заблокированных YouTube каналов ДНР и ЛНР была с Украины. "Наш канал, как и остальные отключенные ресурсы, имели значительную аудиторию - более двух миллионов пользователей. При этом больше половины всего трафика шло с украинской территории, поскольку граждане Украины в первую очередь заинтересованы в получении правдивой и достоверной информации о событиях, происходящих на Донбассе", - сообщил он.