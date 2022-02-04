Spiegel: правительство Германии намерено классифицировать Китай как "системного соперника"

БЕРЛИН, 4 февраля. /ТАСС/. Правительство Германии, состоящее из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии "Союз-90"/"зеленые" и Свободной демократической партии (СвДП), планирует в будущем рассматривать Китай в качестве "системного соперника, партнера и конкурента", а также стремится снизить экономическую зависимость страны от КНР. Об этом в пятницу сообщило издание Der Spiegel.

По его информации, в настоящее время МИД ФРГ разрабатывает документ, определяющий стратегию взаимоотношений с Китаем. В нем, как заявила Der Spiegel представитель Минэкономики ФРГ, правительство будет "рассматривать Китай как партнера, конкурента и системного соперника". Вместе с тем указывается, что этот документ позволит различным германским ведомствам принимать единые решения в отношении Китая. "Мы можем отстаивать наши ценности и интересы по отношению к Пекину только в том случае, если мы будем говорить в один голос", - отметил представитель партии "зеленых" Райнхард Бютикофер.

Кроме того, правительство Германии планирует уменьшить экономическую зависимость страны от Китая. Отчасти, как подчеркивает издание, попытка властей ФРГ занять более уверенную позицию по отношению к КНР также связана с опытом пандемии коронавируса. "За последние два года стало ясно, насколько велика экономическая зависимость. Цепочки поставок разорвались из-за того, что в Китае было произведено слишком мало чипов или других деталей на экспорт или они застряли в портах", пишет Der Spiegel.

В этом контексте Минэкономики ФРГ намерено укрепить позиции германских компаний в Китае. Оно выступает за дальнейшее открытие рынка и честную конкуренцию. "Более того, на уровне ЕС мы работаем над дальнейшим развитием инструментов торговой политики Евросоюза, чтобы иметь возможность надлежащим образом противостоять рыночным и конкурентным перекосам, если это необходимо", - заявил Der Spiegel представитель экономического ведомства ФРГ.

Правительство Германии включило вопросы "глобальных цепочек поставок" в повестку дня своего председательства в Группе семи (G7) как один из пяти приоритетов. В рамках G7 следует обсудить маршруты движения, коммуникации и устойчивое производство энергии. Этот шаг был сделан преднамеренно и должен стать противовесом китайской инициативе "Новый Шелковый путь", указывает издание.