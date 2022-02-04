Лукашенко распорядился создать Совет по исторической политике при своей администрации

МИНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Республиканский совет по исторической политике будет создан при администрации президента Белоруссии для координация деятельности госорганов в этой сфере. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера Александра Лукашенко, который в пятницу подписал соответствующее распоряжение.

"Документ подписан в Год исторической памяти в продолжение последовательной политики сохранения правды о героическом прошлом белорусского народа, формирования историко-государственного мировоззрения, укрепления историко-культурной и духовно-этической общности белорусов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что совет станет постоянно действующим межведомственным консультативным и координирующим органом по проведению единой государственной политики в сфере исторической памяти. В его состав на общественных началах войдут ученые-гуманитарии, общественные деятели, представители политических партий, общественных объединений, экспертного сообщества, госорганов и организаций. При этом ключевую роль в работе Совета будет выполнять Национальная академия наук.

Совет будет определять стратегии и задачи исторической политики, координировать деятельность госорганов в этой сфере. Он также будет иметь право инициировать присвоение названий географическим объектам, увековечение памяти погибших воинов, известных личностей, координировать издательскую деятельность, в том числе давать рекомендации по предупреждению и пресечению нарушений в области сохранения исторической памяти. В пресс-службе отметили, что создание этого органа позволит скоординировать и усилить деятельность государства по сохранению исторической памяти.