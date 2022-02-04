Заместитель генсека НАТО сообщил, что комплекс ПРО в Девеселу не подлежит переговорам

БУХАРЕСТ, 4 февраля. /ТАСС/. Комплекс ПРО в Девеселу (юг Румынии) не является предметом для переговоров, однако НАТО открыта к диалогу. Это заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в пятницу в интервью телеканалу Digi 24.

"Если РФ хочет увидеть [комплекс ПРО в Девеселу] собственными глазами - понимаю, что и румынская, и американская стороны не имеют ничего против того, чтобы позволить взаимные инспекции этих комплексов, - нам нечего скрывать, он чисто оборонительный, но он не подлежит переговорам, потому что не касается РФ", - сказал он.

"Не подлежит переговорам свободное решение европейских государств выбирать курс, которым они хотя следовать, и никоим образом идея возвращения в прошлое, до 1997 года, - эти вещи не подлежат переговорам, тогда как о других вещах можно договариваться", - добавил заместитель генсека альянса. "Мы хотим конструктивных, предсказуемых и, почему нет, устойчивых отношений с РФ, - утверждал Джоанэ. - Мы ничего не имеем против этой страны, великой европейской нации".

Заместитель генсека альянса заверил, что "нет никакого непосредственного риска для безопасности НАТО", но в то же время отметил, что военные учения, проводимые РФ в Белоруссии, являются "необычными и тревожными". "Осторожным образом, в пропорциональной степени, избегая эскалации, мы принимаем естественные меры по увеличению бдительности и позиционированию НАТО на восточном фланге", - утверждал он.

"Мы говорим о боевых группировках, - продолжал Джоанэ. - Будет нечто подобное тому, что происходит в регионе Балтийского моря - у НАТО сегодня есть четыре боевых группировки в той зоне. В этих четырех боевых группировках примерно 4 тыс. военных НАТО из 20 стран. Стало быть, мы предвидим, что и в Румынии, и в других странах Центральной и Юго-Восточной Европы, если будут приняты подобные решения, у нас будет многонациональный контингент НАТО во главе с рамочной нацией Францией".

Заместитель генсека НАТО безосновательно обвинил Россию в ведении "массированной кампании пропаганды и дезинформации", а также утверждал, что " РФ сознательно не поставляет количества газа в Европу, чтобы создать трудности для нас и для Украины".