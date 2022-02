Законодатели США предложили переименовать представительство Тайбэя в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Группа сенаторов и конгрессменов внесла на рассмотрение обеих палат Конгресса США законопроекты, предусматривающие переименование Тайбэйского экономического и культурного представительства (Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States, TECRO) в Вашингтоне в "Тайваньское представительство". Об этом сообщается в пятницу в заявлении одного из авторов инициативы сенатора Марко Рубио (республиканец от штата Флорида).

По его мнению, такой шаг в отношении наименования представительства будет "лучше отражать его статус в качестве фактической дипломатической миссии Тайваня в Соединенных Штатах".

Соавтором законопроекта в Сенате является председатель комитета по иностранным делам верхней палаты Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси). В Палату представителей аналогичную инициативу внесли Джон Кертис (республиканец от штата Юта) и Крис Паппас (демократ от штата Нью-Гэмпшир).

Осенью прошлого года газета Financial Times сообщала, что Тайбэй ранее обратился к американским властям с просьбой изменить название своей миссии по экономическим и культурным вопросам в США на "Тайваньское представительство". Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя эту информацию, призвал Вашингтон не делать этого. США должны придерживаться политики "одного Китая" и прекратить в какой-либо форме наращивать практические отношения с Тайванем, заявил он.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения.

Открытие 18 ноября 2021 года в Литве представительства Тайваня спровоцировало резкое ухудшение отношений Вильнюса и Пекина. Китай, выступающий против офиса под таким названием (Пекин согласен, чтобы это, как в других странах, было представительство Тайбэя), отозвал своего посла из Вильнюса и предложил сделать то же Литве. 21 ноября правительство КНР приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах, а 26 ноября направило ноту об изменении статуса китайской дипмиссии в Вильнюсе с посольства на представительство КНР. Пекин задействовал и экономические рычаги. Торговля между странами практически прекратилась.