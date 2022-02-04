Лукашенко: Белоруссия во время протестов в 2020 году перехватила много оружия с Украины

МИНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Белорусские власти перехватили крупные партии оружия с Украины во время протестов после выборов главы государства в 2020 году. Об этом в пятницу заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьев Live".

Белорусский лидер вспомнил, как он вместе с силовиками готовился к защите президентской резиденции. По словам Лукашенко, он был уверен в действиях своих подчиненных. "Я знал, как действуют наши ребята. Они выполняли все, что я им говорил. Но я им должен показать, что я никуда не сбежал и дети мои тоже. Я сел в вертолет и буквально через несколько минут приземлился там. Автомат был со мной", - отметил президент.

"Резиденция президента, особенно где он живет, всегда, особенно в этот период, вожделенное желание любого подонка. Да они (участники протестов - прим. ТАСС) и планировали нападение на резиденцию. Я исходил из того, что возможно, потому что, если они пошли уже на штурм Дворца независимости - это большой риск, поэтому там никто не церемонился, и они это знали, что это черта. Поэтому никогда не применяли оружие, хотя, слушайте, ну что за проблема? После этого мы с Украины просто огромными партиями задерживали переброшенные с Украины [партии оружия]", - сказал он.

Глава государства указал, что одну партию оружия удалось перехватить из России. "Один был случай с России, кругом привезли. Но оружие, происхождение, взрывчатка - украинские", - уточнил он.

Лукашенко также назвал главным делом своей жизни и жизни его поколения строительство суверенной Белоруссии. Президент подчеркнул, что у него ничего нет, кроме родной республики. "Я вместе со своими коллегами, которые со мной работали в разные времена, создал это суверенное, независимое государство впервые в истории Беларуси. Я так считаю. Это главное, что мое поколение, не только я, сделали, - заявил Лукашенко. - Это мое родное, у меня, кроме этого, больше ничего нет".

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых, согласно данным ЦИК, победу одержал Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни сопровождались столкновениями с силовиками.