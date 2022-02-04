Блинкен по телефону проинформировал Кулебу об итогах контактов с Лавровым

КИЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу в телефонном разговоре проинформировал главу МИД Украины Дмитрия Кулебу об итогах своих контактов на этой неделе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Госсекретарь проинформировал главу украинской дипломатии об итогах своих контактов на этой неделе с российским министром иностранных дел", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, Кулеба и Блинкен "согласовали дальнейшие шаги Украины и США в реализации стратегии проактивного сдерживания России от дальнейшей агрессии". "Они отметили существенный прогресс в подготовке скоординированных евроатлантических санкций против РФ и выходе этой работы на завершающий этап", - отмечается в сообщении. Указывается, что "стороны обсудили динамику переговоров в рамках нормандского формата и выразили надежду на то, что Российская Федерация продемонстрирует конструктивную позицию в следующих раундах переговоров".

Во вторник Лавров и Блинкен провели телефонный разговор. Беседа, по оценкам Госдепартамента, получилась профессиональной и достаточно откровенной, по итогам переговоров стороны не согласовали даты нового контакта. Как сообщил МИД РФ, Лавров призвал США заставить Киев выполнять минские соглашения вместо нагнетания агрессивной риторики и поставок Украине оружия.