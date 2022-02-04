Алиев обсудил с Пашиняном вопросы разминирования и открытия коммуникаций

БАКУ, 4 февраля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил в пятницу на видеоконференции с участием премьера-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эмманюэля Макрона и главы Евросовета Шарля Мишеля вопросы разминирования территорий и открытия транспортных коммуникаций. Об этом сообщило государственное информационное агентство АзерТАдж.

По его информации, Алиев "привлек особое внимание к вопросам <...> увеличения международной помощи в области разминирования освобожденных от оккупации территорий, открытия транспортного коридора, включающего железную и автомобильную дороги".

Отмечается, что подробно обсуждались вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, "в том числе гуманитарные проблемы, вопросы построения доверия, делимитации и демаркации границ, начала переговоров по мирному соглашению".

Также была достигнута договоренность об отправке в Азербайджан и Армению миссии ЮНЕСКО.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, в регионе начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, которое позволило достичь полного прекращения военных действий. 11 января 2021 года на встрече в Москве была достигнута договоренность о разблокировании региональных коммуникаций. Для этих целей было решено создать рабочую группу на уровне вице-премьеров трех стран.