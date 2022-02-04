Reuters: Макрон на переговорах с Путиным намерен дать импульс деэскалации на Украине

ПАРИЖ, 4 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным 7 февраля намерен придать импульс деэскалации ситуации на Украине. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

В сообщении отмечается, что Макрон в ходе предстоящей встречи намерен использовать наработки, достигнутые в прошлом месяце в ходе переговоров по ситуации на востоке Украины. Французский лидер также намерен найти возможности для демилитаризации в регионе, чтобы сделать обстановку в нем менее угрожающей, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что 7 февраля Макрон посетит Россию, а 8 февраля отправится на Украину. За последнее время Макрон и Путин трижды общались по телефону: 28 и 31 января, а также 3 февраля.

Встреча политических советников лидеров нормандского формата состоялась в Париже 26 января. Российскую делегацию на ней возглавлял заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.