Байден обсудит на встрече с Шольцем переговоры с Россией и ситуацию вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц во время встречи в Вашингтоне 7 февраля обсудят дальнейшее дипломатическое взаимодействие с Россией и ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщила в пятницу на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Они подтвердят глубокие и прочные связи между Соединенными Штатами и Германией и обсудят общую приверженность продолжению дипломатического взаимодействия, а также совместные усилия по сдерживанию дальнейшей агрессии России в отношении Украины", - заявила она.

По словам Псаки, будут также затронуты темы обеспечения международной безопасности и борьбы с пандемией и изменением климата. После встречи также ожидается совместная пресс-конференция, добавила она.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила о том, что 15 февраля в Москве пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с Шольцем. Российский лидер обсудит с канцлером ФРГ ситуацию вокруг Украины и гарантии безопасности для РФ.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.