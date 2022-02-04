Генсек ООН встретится 5 февраля в Пекине с руководством КНР

ООН, 4 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретится в субботу с представителями руководства КНР, возможны контакты с другими мировыми лидерами. Об этом сообщила в пятницу на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Эри Канеко.

"Завтра он посетит ланч для глав государств, который организует Си Цзиньпин, и, как ожидается, встретится с руководством КНР, а также и другими лидерами, которые прибыли на Олимпиаду", - сказала она.

Канеко не уточнила, с кем именно Гутерриш проведет встречи, отметив, что окончательный график генерального секретаря прорабатывается.

На церемонии открытия Олимпиады в Пекине в пятницу присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, президент Аргентины Альберто Фернандес, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Сербии Александар Вучич, президент Польши Анджей Дуда, президент Сингапура Халима Якоб, премьер-министр Пакистана Имран Хан, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, король Камбоджи Нородом Сиамони, председатель Национального собрания Республики Корея Пак Бён Сок, великий герцог Люксембурга Анри.

Также на трибунах присутствовал генсек ООН Антониу Гутерриш, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гейбрейесус и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин.