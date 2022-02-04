Госсекретарь США обсудил с главой МИД Польши ситуацию вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Польши Збигневом Рау в ходе встречи в Вашингтоне ситуацию вокруг Украины и вопросы безопасности в Европе. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

По его словам, Блинкен и Рау "обсудили коллективную безопасность и региональные вопросы, в том числе общую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в условиях неспровоцированного наращивания Россией сил [на границе]".

Власти США в среду объявили о переброске дополнительных воинских подразделений в Румынию, Польшу и Германию. Как пояснили в Пентагоне, около тысячи американских военных будут направлены в Румынию из Германии, еще около 2 тыс. военнослужащих будут переброшены в Европу из США. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби информировал, что они не будут принимать никакого участия в потенциально возможных боевых действиях на Украине, а будут обеспечивать надежную оборону союзников по НАТО. В Польшу отправляются 1,7 тыс. военнослужащих. В республике уже активно ведется подготовка к их приему.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.