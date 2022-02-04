Reuters: первая группа военных США прибудет в Польшу 5 февраля

ВАРШАВА, 4 февраля. /ТАСС/. Прибытие в Польшу первых американских военнослужащих, направленных для усиления стран НАТО в Восточной Европе, ожидается в субботу. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По информации источника агентства, американская военная техника уже начала прибывать на территорию Польши на этой неделе. Отмечается, что сроки дислокации американского военного контингента могут меняться.

Ранее в тот же день сообщалось, что первые американские военнослужащие, направленные на усиление стран НАТО в Восточной Европе под предлогом усматриваемой Западом угрозы "вторжения" России на Украину, прибыли в Германию.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.