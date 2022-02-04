Постпред Китая отметил, что заявление РФ и КНР станет ориентиром для сотрудничества в ООН

ООН, 4 февраля. /ТАСС/. Принятое в пятницу совместное заявление России и Китая станет основой для дальнейшего сотрудничества двух стран, в том числе в ООН. Об этом заявил в пятницу журналистам постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

"Между Китаем и Россией существует всеобъемлющее стратегическое сотрудничество. Совместное заявление стало отражением этого тесного партнерства. В современном мире перед нами стоит множество вызовов, и сотрудничество между большими странами, в том числе Россией и Китаем, критически важно для ответа на эти вызовы", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как отразится принятие совместного заявления на взаимодействии двух стран в ООН.

"Как я сказал, это (совместное заявление) - отражение нашего партнерства, и в дальнейшем оно станет ориентиром для нашего дальнейшего сотрудничества, в том числе в ООН", - добавил Чжан Цзюнь.

В пятницу Совет Безопасности ООН обсуждает в закрытом режиме ракетные испытания КНДР. Позднее в феврале председательствующая сейчас в Совбезе РФ намерена поднять темы гуманитарных последствий санкций и невыполнения Украиной Минских соглашений.

В пятницу президент РФ Владимир Путин прибыл в Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Это первый визит российского лидера в Китай с начала пандемии. В ходе российско-китайских переговоров на высшем уровне было принято Совместное заявление России и Китая о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.