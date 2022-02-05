США надеются, что КНДР пойдет на переговоры без предварительных условий

ООН, 5 февраля. /ТАСС/. США рассчитывают, что КНДР примет предложение провести переговоры без предварительных условий. Об этом заявила в пятницу постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд по завершении закрытого заседания Совета Безопасности ООН по КНДР.

"Мы остаемся привержены поиску возможностей для серьезной и устойчивой дипломатии", - заявила она. По словам американского постпреда, "в целях снижения напряженности и обеспечения международного мира и безопасности КНДР должна взять на себя аналогичные обязательства".

"Мы по-прежнему призываем КНДР дать утвердительный ответ на предложения со стороны США и других стран встретиться без предварительных условий. Мы готовы вести диалог", - подчеркнула Томас-Гринфилд.

О контактах с КНДР на высшем уровне

США не исключают возможности контактов с КНДР на высшем уровне при соответствующих условиях, однако пока Пхеньян не идет вообще ни на какие переговоры, заявила Линда Томас-Гринфилд.

"Если будут для этого соответствующие условия, мы готовы изучить такую возможность, но на данный момент мы находимся в ситуации, когда мы не можем добиться, чтобы они приняли участие хотя бы в каких-то дипломатических дискуссиях", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Постпред США при этом отметила, что Вашингтону, прежде чем рассматривать возможность контактов на высшем уровне, хотелось бы понять, каков будет их возможный результат. "Мы готовы встретиться с представителями КНДР без предварительных условий, - сказала она. - Но прежде чем президент возьмет на себя какие-то обязательства, мы должны лучше понимать, чего можно достичь".

Линда Томас-Грифинлд при этом отметила, что пока лучшим ответом на действия КНДР, которая продолжает ракетные испытания, США представляется усиление давления. "Испытания баллистических ракет продолжаются уже четыре года, это никого не остановило. Мы должны усилить давление", - сказала она.

По данным южнокорейских военных, КНДР 30 января произвела запуск баллистической ракеты средней дальности в направлении Японского моря. Ракета пролетела около 800 км, достигнув максимальной высоты 2 тыс. км. Пхеньян не проводил подобных пусков с конца 2017 года, соблюдая добровольный мораторий на запуски межконтинентальных баллистических ракет и ядерные испытания. Этот пуск стал для КНДР седьмым с начала года.