В США заявили, что репутация Зеленского на кону из-за затягивания назначения спецпрокурора

КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Затягивание назначения руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины ставит на кон репутацию ответственных за этот процесс, в том числе и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила в пятницу временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Президент Зеленский сказал нашему президенту [Джо Байдену], что он это сделает. В избирательной комиссии есть определенные члены, которые прошли весь процесс. Он занял более полутора лет. Есть кандидаты, которые готовы к работе. Но они отказываются сделать последний шаг - собраться вместе, создать кворум и отправить сообщение о кандидате чиновникам. Так почему они этого не делают? Я допускаю, что на них влияют корыстные интересы, которые не хотят, чтобы антикоррупционный прокурор был назначен", - сказала Квин.

Отвечая на вопрос, стоит ли репутация Зеленского на кону в вопросе назначения антикоррупционного прокурора, Квин ответила: "Репутация всех, кто говорил, что они выполнят это задание".

"Я считаю, все те, кто коррумпирован, не хотят, чтобы был кто-то, кто мог бы помочь расследованию деяний коррумпированных должностных лиц, поэтому, к сожалению, я считаю, что на комиссию оказывается сильное давление, а ее члены не выполняют свою работу. Тем временем у нас есть международные члены комиссии, в том числе американец, который занимается этим полтора года. Они не получают зарплаты, я имею в виду, они делают это потому, что они преданы процессу. Я хотела бы призвать членов отборочной комиссии сделать свою работу", - отметила Квин.

Ранее посольства ЕС и США на Украине прямо заявляли, что от прозрачности избрания нового руководителя САП будет зависеть дальнейшая поддержка Киева. Проблемы с избранием нового главы САП могут поставить под угрозу безвизовый режим между Украиной и ЕС.

Бывший глава САП Назар Холодницкий уволился с должности в августе 2020 года. Этот пост до сих пор вакантен. В январе стартовал конкурсный отбор на должность руководителя САП.