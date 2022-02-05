Президент Перу анонсировал вторые за неделю перестановки в правительстве

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 февраля. /ТАСС/. Президент Перу Педро Кастильо в пятницу объявил о перестановке в назначенном во вторник правительстве страны.

"Сегодня председатель Совета министров предложил выступить перед Конгрессом по вопросам общей политики правительства и сделать это со всей необходимой срочностью, поскольку страна не может больше ждать удовлетворения своих потребностей. Однако Конгресс выразил отказ в ответ на этот срочный запрос,", - пояснил свое решение Кастильо. "Поэтому я принял решение провести перестановки в кабинете министров", - добавил он.

Кастильо во вторник привел к присяге новый состав кабинета министров, который стал третьим с момента вступления главы государства в должность в июле прошлого года. Председателем Совета министров был назначен конгрессмен Эктор Валер Пинто. Уже на следующий день в прессе появилась информация о том, что супруга нового премьера в 2016 году обвиняла его в домашнем насилии по отношению к себе и дочери.

В свете открывшихся обвинений в парламенте, который по закону должен утвердить назначенное президентом правительство, заявили о недопустимости назначения Валера Пинто главой правительства и о намерении вынести ему вотум недоверия.