Постпред Украины при ООН назвал действия властей РФ причиной желания Киева вступить в НАТО

ТОКИО, 5 февраля. /ТАСС/. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица считает, что стремление Украины присоединиться к НАТО в первую очередь обусловлено политикой российских властей. Данные утверждения украинского дипломата содержатся в опубликованном в субботу интервью, которое он дал японской газете Nikkei.

"Самый главный фактор, побуждающий Украину присоединиться к НАТО - это действия президента [РФ Владимира] Путина", - сказал он. По словам Кислицы, до событий 2014 года менее половины украинцев поддерживали вступление страны в Североатлантический альянс, однако затем ситуация изменилась. "Политик [на Украине], который выступает против присоединения к НАТО, однозначно проиграет выборы", - добавил постпред.

Кислица также прокомментировал публикации в американских изданиях The New York Times и The Washington Post о том, что Россия якобы готовила сфабрикованную видеозапись с нападением украинских сил на мирных жителей на территории РФ или республик Донбасса для создания предлога для "вторжения" на Украину. По его утверждениям, "это полностью соответствует тому, что Россия делала до сих пор".

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя упомянутые утверждения американской прессы, заявил ТАСС, что в США не в первый раз публикуются данные о якобы существующих планах "вторжения" России на Украину, но ничего за этим не следовало.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что "Украина и Грузия со временем станут членами НАТО", однако отказался предоставлять обеим странам план действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО. Украина также получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.