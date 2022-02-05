СМИ: Сенат Гаити требует от премьера сложить полномочия с 7 февраля

ГАВАНА, 5 февраля. /ТАСС/. Члены Сената (верхней палаты парламента) Гаити потребовали от премьер-министра Ариэля Анри сложить полномочия с 7 февраля, когда должен был закончиться президентский срок убитого в июле 2021 года президента Жовенеля Моиза. Об этом в пятницу сообщает местный новостной портал Haiti24.

Отмечается, что Сенат предлагает создать комиссию, которая выработала бы решения по выходу из политического кризиса и подготовила условия для проведения выборов президента. В прошлом году Сенат планировал провозгласить своего председателя Жозефа Ламбера временным президентом Гаити, но оба раза провалил процедуру приведения его к присяге.

В конце января представители Национального переходного совета Гаити, созданного в соответствии с соглашением между властями и оппозицией, заявили об избрании президента и премьер-министра на двухлетний переходный период и потребовали от Анри передать им власть. Премьер ранее заявлял, что президент Гаити может быть избран только на выборах с участием всех граждан страны. В конце ноября прошлого года он уже представил окончательный состав правительства национального единства республики.

В конце августа прошлого года Анри и представители оппозиционных партий подписали соглашение о переносе президентских и парламентских выборов с ноября 2021 года на конец 2022 года. До проведения голосования введен переходный период, во время которого страной должно руководить правительство национального единства во главе с премьером. Соглашение также предусматривает перенос на один год срока принятия нового основного закона Гаити, который подготовит конституционная ассамблея.

Серьезный политический кризис в карибской республике начался после убийства президента Жовенеля Моиза в результате нападения на его резиденцию 7 июля. Позже власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть которых уже арестована. Всего по делу об убийстве были задержаны более 40 человек.