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СМИ: солидарность между РФ и КНР дает начало новой эре международных отношений

Стороны разделяют общие представления о том, откуда исходят основные угрозы глобальной стабильности, отмечает газета Global Times

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Китайские эксперты считают, что установленные между Москвой и Пекином связи способствуют открытию новой эры в международных отношениях, в которой роль США не будет исключительной и определяющей. Такое мнение китайских специалистов в области политики и международных отношений представила в субботу газета Global Times.

"Солидарность между Китаем и Россией дает новое определение мировому порядку, поскольку они разделяют общие представления о том, откуда исходят основные угрозы глобальной стабильности", - сказал научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян. Он также отметил, что при столкновении на мировой арене с "гегемонией США" РФ и КНР остаются единственными двумя странами, которые способны защитить свои основные интересы и суверенитет.

Эксперт по исследованиям Восточной Европы Китайской академии общественных наук Чжан Хун считает, что после завершения холодной войны КНР и Россия постепенно нашли модель развития, подходящую для их национальных условий. Он отметил, что эти государства отказались от продвигаемого Западом "вашингтонского консенсуса" и стали выступать за плюралистический глобальный порядок.

"Сейчас США навязываю свой менталитет холодной войны и так называемую теорию китайской угрозы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также так называемую теорию российской угрозы в Европе, это побудило Китай и Россию противостоять менталитету, свойственной игре с нулевой суммой (при которой существует лишь один победитель)", - сказал Чжан Хун.

4 февраля, в преддверии открытия зимней Олимпиады, в Пекине состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимир Путина. По ее итогам лидеры двух стран подписали совместное заявление по ряду вопросов сотрудничества.

В частности, в документе говорится, что Россия и Китай "выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны, уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, многообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов, объективно и справедливо относиться к мирному развитию других государств". Кроме того, Москва и Пекин выразили обеспокоенность созданием США, Великобританией и Австралией трехстороннего партнерства в сфере безопасности (AUKUS), которое предусматривает углубление сотрудничества между его участниками в сферах, затрагивающих стратегическую стабильность.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСи Цзиньпин
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