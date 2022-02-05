Глава МВД ФРГ выступила за укрепление Агентства ЕС по контролю внешних границ Frontex

БЕРЛИН, 5 февраля. /ТАСС/. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер высказалась за укрепление Frontex - Агентства ЕС по контролю внешних границ. Об этом сообщил представитель МВД ФРГ.

"Федеральный министр внутренних дел [Нэнси] Фезер убеждена, что Frontex является центральным оперативным элементом для совместной защиты внешних границ ЕС <...> ", - приводит слова представителя агентство ДПА в субботу. Таким образом, по мнению Фезер, Frontex следует "еще больше укрепить".

В настоящее время около 150 сотрудников правоохранительных органов из Германии участвуют в операциях Агентства ЕС по контролю внешних границ. Большинство из них предоставляются федеральной полицией ФРГ. Согласно ответу правительства Германии на запрос представителя Левой партии Александера Ульриха, большая часть немецких полицейских задействована в операциях Frontex в Греции, Румынии, Албании и Сербии.

Frontex было создано в 2004 году на основании постановления Евросовета. Задачей Агентства является координация деятельности национальных пограничных служб и обеспечение безопасности внешних границ Евросоюза. Штаб-квартира расположена в Варшаве.