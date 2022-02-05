Токаев пригласил Си Цзиньпина совершить госвизит в Казахстан в сентябре 2022 года

НУР-СУЛТАН, 5 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил председателя КНР Си Цзиньпина совершить государственный визит в республику в сентябре нынешнего года. Об этом сообщила в субботу пресс-служба главы государства по итогам переговоров лидеров двух стран в Пекине.

"Подчеркнув готовность к тесному сотрудничеству для достижения новых успехов в деле углубления казахско-китайских отношений дружбы, добрососедства и взаимоуважения, Касым-Жомарт Токаев пригласил Си Цзиньпина совершить государственный визит в Казахстан в сентябре текущего года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, председатель КНР принял приглашение посетить Казахстан, заявив о планах совершить государственный визит в республику предстоящей осенью. "Он также выразил готовность поддерживать регулярные контакты с Касым-Жомартом Токаевым", - следует из сообщения.

Согласно информации казахстанской стороны, особый акцент в ходе переговоров был сделан на совместных усилиях по наращиванию торгово-экономических связей. "Президент отметил, что несмотря на пандемию двусторонний товарооборот по итогам 2021 года вырос на 15,2%, составив $18,2 млрд. На долю нашей страны приходится половина общей торговли между Китаем и пятью странами Центральной Азии", - указали в пресс-службе Токаева.

Глава Казахстана также назвал приоритетной задачу по дальнейшей реализации инициативы "Один пояс - один путь" и подтвердил заинтересованность республики в сотрудничестве с Китаем в сферах цифровых технологий, транспорта и логистики. Кроме того, в ходе переговоров обсуждались перспективы укрепления взаимодействия в области туризма и культурно-гуманитарных связей, в том числе вопрос открытия китайского культурного центра в Казахстане.

Со своей стороны председатель КНР поблагодарил казахстанского президента за поддержку принципа "одного Китая" и выразил настрой на дальнейшее развитие всестороннего стратегического партнерства. "Си Цзиньпин подчеркнул, что данная встреча открывает новое золотое 30-летие отношений между Казахстаном и КНР, - отмечается в сообщении. - Он также акцентировал внимание на перспективах взаимодействия в сельском хозяйстве, зеленой энергетике, в сферах искусственного интеллекта, финансов и электронной торговли".