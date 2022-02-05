Представитель ХДС высказался за "избирательные" поставки оружия на Украину

БЕРЛИН, 5 февраля. /ТАСС/. Представитель германского Христианско-демократического союза (ХДС) по вопросам внешней политики Родерих Кизеветтер на фоне обострения ситуации на границе России и Украины выступил за "избирательные" поставки оружия Киеву. Свою точку зрения он изложил в опубликованном в субботу интервью газетам Rheinische Post и General-Anzeiger, выдержки из которого приводит агентство DPA.

"Избирательные поставки оружия на Украину помогли бы усилить эффект устрашения, чтобы изменить расчеты <...> и [предотвратить] доминирование России при эскалации [ситуации]", - утверждал Кизеветтер. При этом, по его мнению, необходима "надежная реакция Германии" на якобы имеющую место "угрозу Украине со стороны России". В частности, в качестве возможных видов вооружений, которые следует направить Киеву, политик назвал поставки для телекоммуникационной разведки, приборы ночного видения, противотанковые технологии и зенитные ракеты, "то есть, скорее, оборонительное оружие".

В пятницу газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на документ, оказавшийся в его распоряжении, сообщила, что посольство Украины в Берлине направило в МИД ФРГ вербальную ноту с просьбой предоставить оборонительное оружие. Украинское правительство хочет получить "боевые средства противовоздушной и противоракетной обороны" и "боеприпасы для автоматических пушек калибром 23 и 30 мм". В списке - зенитные ракетные комплексы (ЗРК) средней дальности, переносные ЗРК, стрелковое оружие для борьбы с беспилотниками, электронные системы обнаружения, приборы ночного видения и камеры наблюдения. Кроме того, Украина стремится добиться от Германии поставок бронированных автомобилей, роботизированных систем разминирования и дистанционного управления подрывом снарядов, раций, радаров, разведывательных станций, гидролокационных установок и санитарных машин. Причем говорится, что потребности "не исчерпаны", а список в случае необходимости может быть дополнен.

Позиции сторон

Берлин выступает против предоставления Киеву летального оружия, что неоднократно подчеркивали и канцлер Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок. В то же время ФРГ находится под сильным давлением партнеров по Евросоюзу, прежде всего Польши и государств Балтии, а также США, которые требуют от Берлина "ясных сигналов" в адрес Москвы. Некоторые представители Украины и вовсе обвинили Германию в "предательстве друзей". До сих пор в Берлине аргументировали свою позицию в том числе тем, что не было конкретных пожеланий со стороны Киева. Как отметила "Зюддойче цайтунг", теперь они официально поступили.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.