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Кризис на Украине

В ЛНР сообщили, что ВСУ разместили БТР вблизи населенного пункта на линии соприкосновения

В пресс-служба Народной милиции напомнили, что размещение киевскими силовиками вооружений и военной техники в населенных пунктах и их окрестностях является нарушением дополнительных мер по контролю за перемирием

ЛУГАНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) разместили бронетранспортер и бронемашину вблизи населенного пункта Клиновое. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

"В зоне ответственности 30-й ОМБр (отдельная механизированная бригада - прим. ТАСС) зафиксирован один бронетранспортер МТ-ЛБ и одна боевая бронированная машина на территории объекта вблизи н. п. Клиновое", - говорится в сообщении.

В ЛНР напомнили, что размещение киевскими силовиками вооружений и военной техники в населенных пунктах и их окрестностях является нарушением дополнительных мер по контролю за перемирием.

Также в Народной милиции отметили, что по данным наблюдателей представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, "за прошедшие сутки огневых провокаций со стороны украинских боевиков не зафиксировано".

С 9 января в Донбассе отмечается рост напряженности, украинские подразделения ведут обстрелы по всей линии соприкосновения.

Дополнительные меры по контролю за перемирием, действующие в Донбассе с 27 июля 2020 года, включают запрет на ведение огня, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. За нарушение режима тишины мерами предусмотрена дисциплинарная ответственность, а ответный огонь допускается только при прямом приказе командования.

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