Си Цзиньпин на банкете в Пекине поднял тост за укрепление олимпийских традиций

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу на банкете по случаю начала зимней Олимпиады в китайской столице поднял тост за укрепление международных спортивных традиций. Об этом сообщил МИД Китая.

"Желаю олимпийцам силы, энергии и новых побед. Уверен, что благодаря совместным усилиям зимние Олимпийские игры в Пекине войдут в историю как компактное, безопасное и зрелищное торжество, - заявил он, обращаясь к присутствующим. - Предлагаю поднять бокалы и выпить за динамичное развитие международного олимпийского движения, за благородное дело мира и развития человечества, за крепкое здоровье всех гостей, ваших близких и родных. До дна".

Как уточнил китайский лидер, ему приятно видеть в Пекине представителей целого ряда стран в дни, когда китайский народ отмечает Новый год по лунному календарю.

"Хотел бы искренне поблагодарить правительства, народы иностранных государств и международные организации за поддержку зимних Олимпийских игр в Пекине, - добавил он. - Со словами особой признательности хочу обратиться ко всем тем, кто приехал издалека в весьма непростых условиях пандемии коронавируса к нам на олимпийские торжества в поддержку Китая".

"Важно в духе олимпийских идеалов продвигать дело прогресса человечества", - сообщил Си Цзиньпин. Как он отметил, глобальное спортивное движение "призвано реализовать полноценное развитие человека". "Следует двигаться по велению времени, руководствоваться общечеловеческими ценностями - это мир, развитие, равенство, справедливость, демократия и свобода", - подчеркнул китайский лидер.

"Пандемия коронавирусной инфекции далеко не побеждена, все более актуальными становятся глобальные проблемы современности, в частности изменение климата и терроризм. Странам мира не остается ничего иного, кроме как быть вместе. Быть солидарными и вместе двигаться вперед - это, пожалуй, верный выход из сложившейся ситуации", - подытожил председатель КНР.